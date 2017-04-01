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بالصور.. وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (1)وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (1)

وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (2)وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (2)

وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (3)وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (3)

وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (4)وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (4)

وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (5)وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (5)

وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (6)وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (6)

وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (7)وصول أول رحلة طيران قادمة من بوخارست إلى شرم الشيخ (7)

جنوب سيناء - أحمد السيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات الطيران القادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، والتي حملت رقم OB9315.

حملت الرحلة، التي وصلت في تمام الساعة السابعة مساء قادمةً من مطار "هنري رواندا الدولي" على متنها 144 سائحًا، منهم 13 فردًا يمثلون وفدًا إعلاميًا، يضم أربع قنوات تلفزيونية في رومانيا وممثلي صحف ومواقع إلكترونية.

يذكر أن دولة رومانيا تدخل مع تحت مظلة منطقة شرق أوروبا، والتي تضم بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر.​

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