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السيسي يصل واشنطن في مستهل زيارة للولايات المتحدة الأمريكية

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السيسي يصل واشنطن في مستهل زيارة للولايات المتحدة الأمريكية السيسي يصل واشنطن في مستهل زيارة للولايات المتحدة الأمريكية

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

واشنطن – (أ ش أ):

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي لواشنطن إلى قاعدة اندرو العسكرية بواشنطن في مستهل زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ، حيث يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وزيادة التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة الزخم للعلاقات المصرية الأمريكية وتطويرها في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة لقاءات للرئيس السيسي مع عدد من الوزراء الأمريكيين وممثلين لدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، فضلاً عن لقاءات متعددة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورؤساء عدد من اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، ولبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يساهم إيجاباً في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما سيعقد الرئيس اجتماعاً مع قيادات غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء كبرى الشركات الأمريكية لبحث فرص الاستثمار في ، على ضوء التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادي في مصر، والإجراءات التي تتبناها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنفيذها لعدد من المشروعات القومية.

ومن المقرر أيضاً أن يتضمن برنامج الرئيس السيسي لقاء كل من رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، لبحث فرص تعزيز التعاون القائم بين مصر والمؤسستين الدوليتين في مختلف المجالات الاقتصادية.

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مصراوي Masrawy

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