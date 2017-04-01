العرب اليوم: مقتل نائب زعيم داعش والاستعداد لـ"معركة الحديدة"

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، السبت، العديد من الأحداث المتسارعة كان أبرزها قصف غوطة دمشق ومقتل نائب زعيم تنظيم داعش فى العراق، إضافة إلى استفزازات المستوطنيين الإسرائيليين.

1- مقتل نائب زعيم تنظيم داعش

قوات الأمن العراقية فى جنوب الموصل اليوم السبت(أ ف ب)

نقل التلفزيون العراقي عن "مصادر استخباراتية" قولها إن الرجل الثاني في التنظيم المتشدد، بعد زعيمه أبو بكر البغدادي، قتل في غارة شنتها الطائرات العراقية على منطقة القائم على الحدود مع سوريا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

2- مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب نابلس

فلسطينييون يقذفون القوات الاسرائيلية بالحجارة فى نابلس اليوم السبت(أ ف ب)

اعتدى مستوطنون يهود من ساكني المستوطنات القريبة من محافظة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة على المواطنين الفلسطينيين وسياراتهم في الطريق المؤدي إلى قرية بورين بمحيط نابلس، وذلك على خلفية التوصل لشخصية الشهيد الذي سقط اليوم في البلدة القديمة بالقدس.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3- ضربات جوية ''مكثفة'' على غوطة دمشق

تصاعد الدخان جراء غارات فى حماة اليوم السبت(أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتكثيف القوات الحكومية قصفها على مناطق غوطة دمشق وأحياء من العاصمة السورية بعشرات الغارات الجوية والصواريخ، التي استهدفت الأبنية ومناطق المدنيين في المنطقة الواصلة بين مدينتي عربين وحمورية في الغوطة الشرقية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4- البرلمان العراقي يرفض رفع علم كردستان

عنصر من قوات البشمركة بجوار علم اقليم كردستان يوم 6 نوفمبر 2016( أ ف ب)

صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على رفض رفع علم إقليم كردستان على مؤسسات وأبنية محافظة كركوك، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5- التحالف العربي يستعد لمعركة"الحديدة"فى اليمن

اطلاق صاروخ من القوات الموالية للشرعية فى صنعاء يوم 14 مايو 2015(أ ف ب)

قال أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربي إن مدينة وميناء الحديدة سيكونان هدفين مقبلين لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية، وذلك في إطار حربها ضد ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا