غدًا.. صربيا تنتخب رئيسا جديدا

بلجراد - (د ب أ):

تنتخب صربيا غدا الأحد رئيسا جديدا للبلاد.

ووفقا لأحدث استطلاع أجرته وكالة "ديموستات" فإن أوفر المرشحين حظا هو رئيس الوزراء الحالي ألكسندر فوتشيتش، الذي يمكن أن يحسم المنافسة من أول جولة .

وأظهر الاستطلاع الذي تم بالهاتف أن فوتشيتش، 47 عاما، حقق 2ر56 % من أصوات المشاركين فيه، ولم يحظ أحد من المرشحين الآخرين بأكثر من عشرة في المائة من الأصوات.

كان أقوى المنافسين لفوتشيتش وهو الطالب حديث العهد بالسياسة لوكا ماكسيموفيتش، 25 عاما، حصل على 5ر9% من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

أما وزير الخارجية السابق فوك جيريميتش فحصل على 3ر9%، بينما حصل القومي المتطرف فوجيسلاف سيسيلي على 9% منها.

ويرغب فوتشيتش رجل صربيا القوي الذي يمسك بمقاليد كل الأمور في البلاد ويشغل منصب رئيس الوزراء منذ سبعة اشهر فقط أن ينتقل إلى المنصب الأعلى ويصير رئيس البلاد الجديد.

تطرح المعارضة المنقسمة على نفسها عشرة مرشحين لخوض هذه الانتخابات الرئاسية.