صورة وخبر: أكثر من ترامب

كتب - محمد الصباغ:

شهدت شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، مسيرة احتفالية بيوم "كذبة أبريل". وظهر المشاركون في المسيرة بأقنعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان عنوانها "لنجعل روسيا عظيمة مرة أخرى"، في إشارة إلى شعار الرئيس خلال حملته الانتخابية.

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد بدأت تحقيقاتها في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية، وخلصت إلى أن موسكو تدخلت لكن لا توجد أدلة قاطعة تكشف تعاون بين مسؤولي حملة ترامب والروس.

وكتب ترامب اليوم عبر حسابه بموقع تويتر "وسائل الإعلام المزيفة التي قالت إن ما من فرصة لدي للفوز في الانتخابات هي ذاتها التي تدفع قصة روسيا الكاذبة".