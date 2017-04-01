البدري: هذه أسباب فوز الأهلي على الداخلية

ارسال بياناتك
قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إن فريقه أهدر أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولم يستغل السلبيات أمام الداخلية الداخلية.
وأوضح البدري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «زيادة الدوافع والإصرار شكلت أثار إيجابية في تعديل النتيجة، وتحقيق الفوز»، مؤكدًا: «كل اللاعبين سواء حمودي أو صبري رحيل أو ميدو جابر أدوا بشكل مميز في المباراة».
شاهد أيضا
واختتم تصريحاته بأن الأهلي يسعى للفوز في الـ6 مباريات المقبلة حتى يوم 2 مايو.
وفاز الأهلي، على نظيره الداخلية، برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.