البدري: هذه أسباب فوز الأهلي على الداخلية

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قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إن فريقه أهدر أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولم يستغل السلبيات أمام الداخلية الداخلية.

وأوضح البدري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «زيادة الدوافع والإصرار شكلت أثار إيجابية في تعديل النتيجة، وتحقيق الفوز»، مؤكدًا: «كل اللاعبين سواء حمودي أو صبري رحيل أو ميدو جابر أدوا بشكل مميز في المباراة».

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واختتم تصريحاته بأن الأهلي يسعى للفوز في الـ6 مباريات المقبلة حتى يوم 2 مايو.

وفاز الأهلي، على نظيره الداخلية، برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.