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الأهلي «يدك» حصون الداخلية في ليلة تألق كوليبالي

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الأهلي «يدك» حصون الداخلية في ليلة تألق كوليبالي الأهلي «يدك» حصون الداخلية في ليلة تألق كوليبالي

التحرير

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فاز الأهلي، على نظيره الداخلية، برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي في الدقيقة الـ60 عن طريق سعد الدين سمير، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة الـ70، ليعزز النتيجة اللاعب سليماني كوليبالي، في أول مشاركة له ويسجل هدفين في الدقائق 79، 93.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الـ55، محتلًا صدارة الدوري، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة الـ16، في المركز الـ15 بجدول المسابقة.

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