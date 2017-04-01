«بيل فرانكلاند» عميد الطب البريطاني.. وبخ «صدام» ومازال يعمل بعد عامه الـ100

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تجاوز الـ100 عام، ولا يزال عطاءه مستمرًا في مجال الطب، إنه الطبيب البريطاني "بيل فرانكلاند"، والملقب بـ"جد الحساسية"، نظرًا لإحرازه الكثير من التقدم في مجال علاج الحساسية.

وفيما يلي سنلقي نظرة على حياة هذا الطبيب، وفقًا لما ذكره عنه موقع "ديلي ميل" البريطاني.

يبلغ عمر فرانكلاند 105 أعوام، وقد وُلد في مقاطعة ساسكس جنوب شرقي إنجلترا، وعمل مع الطبيب الأكثر أهمية في القرن العشرين، السير "ألكسندر فليمينج"، مكتشف البنسلين.

نجى من الموت

عمل فرانكلاند في الوحدات الطبية التابعة للجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية (عام 1941)، وأُرسل للعمل في معسكر بسنغافورة، ونجا من الموت عندما وجهت اليابان ضربات للمعسكر.

علاقته بصدام حسين

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كان الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، يعاني من الربو، وفي عام 1979 أجرى صدام اتصالًا بفرانكلاند ليطلب منه العلاج، لا سيما أن العقاقير التي كان يتعاطاها لم تقدم شيئًا، لكن الطبيب كان له رأيًا مختلفًا، حيث أكد لصدام أنه لا يعاني من الحساسية، وأن مشكلته تكمن في أنه يدخن 40 سيجارة يوميًا.

ويروي فرانكلاند الواقعة قائلًا: "اضطررت لتوبيخه كما لم يفعل أحد معه من قبل، أخبرته أن يتوقف عن التدخين، وأنني لن آتي ثانيةً لو لم يلتزم بعلاجه".

وتصرف فرانكلاند بهذا الأسلوب مع صدام حسين رغم علمه بأنه قد أطلق النار على وزير الصحة بسبب خلاف بينهما.

العطاء مستمر

مازال فرانكلاند يساعد آلاف الأشخاص سنويًا من خلال حبوب اللقاح التي تعمل كمضادات حيوية، ويؤدي حاليًا عملًا غير مدفوع الأجر في مستشفى بريطاني، وقد منحته الملكة إليزابيث الثانية بطاقتي شكر، اعترافًا بجهوده الطبية، لاسيما أنه يعد أكبر الأطباء البريطانيين سنًا، كما أن آخر ورقة بحثية قدمها كانت قبل أسبوعين فقط.