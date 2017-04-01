أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| موسى: احذروا من محالاوت بريطانيا إفشال زيارة السيسي لواشنطن

Google+ Print
فيديو| موسى: احذروا من محالاوت بريطانيا إفشال زيارة السيسي لواشنطن فيديو| موسى: احذروا من محالاوت بريطانيا إفشال زيارة السيسي لواشنطن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض  وسائل الإعلام في بريطانيا تحاول إفساد زيارة الرئيس عبد الفتاح ، لواشنطن، مناشدًا الإعلام فى والوطن العربى بالتركيز على النجاحات التى تحققها زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة، وعدم الالتفات إلى من يسىء للزيارة.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" "لا اعتقد أن الرئيس السيسي سيجري حوارا مع سى إن إن نظرًا لمواقفها مع "، موضحا أن هناك أمطارًا غزيرة تشهدها شوارع واشنطن وربما لنهاية هذا الأسبوع والأمور تسير بشكل طيب ولن تؤثر على شكل الزيارة المرتقبة التى ستجرى خلال ساعات.

شاهد أيضا

وأوضح موسى أن الجالية المصرية فى بريطانيا ينظمون وقفة أمام السفارة الأمريكية بلندن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر غدًا الأحد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل