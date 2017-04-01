فيديو| موسى: احذروا من محالاوت بريطانيا إفشال زيارة السيسي لواشنطن

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض وسائل الإعلام في بريطانيا تحاول إفساد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لواشنطن، مناشدًا الإعلام فى مصر والوطن العربى بالتركيز على النجاحات التى تحققها زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة، وعدم الالتفات إلى من يسىء للزيارة.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" "لا اعتقد أن الرئيس السيسي سيجري حوارا مع شبكة سى إن إن نظرًا لمواقفها مع ترامب"، موضحا أن هناك أمطارًا غزيرة تشهدها شوارع واشنطن وربما لنهاية هذا الأسبوع والأمور تسير بشكل طيب ولن تؤثر على شكل الزيارة المرتقبة التى ستجرى خلال ساعات.

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وأوضح موسى أن الجالية المصرية فى بريطانيا ينظمون وقفة أمام السفارة الأمريكية بلندن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر غدًا الأحد.