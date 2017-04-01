«تربية المنصورة» تستنكر توصية «تعليم البرلمان» بإقالة رئيس الجامعة

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استنكر مجلس كلية التربية بجامعة المنصورة، توصية لجنة التعليم بمجلس النواب، بإقالة رئيس الجامعة، مشيرا إلى أنها صدرت دون الاستماع لوجهة نظر الجامعة المدعومة بالمستندات والأدلة.

وأكد المجلس، بحسب بيان، أنه لا يدافع عن شخص ولكن يدافع عن مؤسسة تعليمية عريقة في مصر والشرق الأوسط، مستنكرا الهجمة الشرسة التى من شأنها أن تهز ثقة المجتمع المحلى والدولى فى الجامعة ورئيسها الذى يمثلها.

وأشار المجلس إلى أن دور النائب البرلمانى هو خدمة الوطن فى المقام الأول الذى ينتمى إليه وليس الإساءة بدون أدلة لرموزه ومؤسساته العلمية العريقة، معلنا عن رفضه تلك الادعاءات واستنكاره كل ما يترتب من توصيات وقرارات غير موضوعية، وأن المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين رد اعتبار الجامعة ممثلة فى رئيسها.

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كما عقد مجلس كلية الحاسبات والمعلومات اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور حسن سليمان، لبحث تداعيات توصية لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا احترامه الكامل لكافة مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية كل في إطار عمله الذى حدده الدستور والقانون.

وأكد المجلس بالنيابة عن كافة قطاعات الكلية، رفض توصية لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب دون الاستماع لوجهة نظر الجامعة المدعومة بالمستندات والأدلة معربا عن استنكاره واستيائه الشديد من تلك الاتهامات المزعومة وحملة التشويه الموجهة والممنهجة لتحقيق أهداف شخصية.