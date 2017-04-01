أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«تربية المنصورة» تستنكر توصية «تعليم البرلمان» بإقالة رئيس الجامعة

Google+ Print
«تربية المنصورة» تستنكر توصية «تعليم البرلمان» بإقالة رئيس الجامعة «تربية المنصورة» تستنكر توصية «تعليم البرلمان» بإقالة رئيس الجامعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر مجلس كلية التربية بجامعة المنصورة، توصية لجنة التعليم بمجلس النواب، بإقالة رئيس الجامعة، مشيرا إلى أنها صدرت دون الاستماع لوجهة نظر الجامعة المدعومة بالمستندات والأدلة.

وأكد المجلس، بحسب بيان، أنه لا يدافع عن شخص ولكن يدافع عن مؤسسة تعليمية عريقة في والشرق الأوسط، مستنكرا الهجمة الشرسة التى من شأنها أن تهز ثقة المجتمع المحلى والدولى فى الجامعة ورئيسها الذى يمثلها.

وأشار المجلس إلى أن دور النائب البرلمانى هو خدمة الوطن فى المقام الأول الذى ينتمى إليه وليس الإساءة بدون أدلة لرموزه ومؤسساته العلمية العريقة، معلنا عن رفضه تلك الادعاءات واستنكاره كل ما يترتب من توصيات وقرارات غير موضوعية، وأن المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين رد اعتبار الجامعة ممثلة فى رئيسها.

شاهد أيضا

كما عقد مجلس كلية الحاسبات والمعلومات اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور حسن سليمان، لبحث تداعيات توصية لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا احترامه الكامل لكافة مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية كل في إطار عمله الذى حدده الدستور والقانون.

وأكد المجلس بالنيابة عن كافة قطاعات الكلية، رفض توصية لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب دون الاستماع لوجهة نظر الجامعة المدعومة بالمستندات والأدلة معربا عن استنكاره واستيائه الشديد من تلك الاتهامات المزعومة وحملة التشويه الموجهة والممنهجة لتحقيق أهداف شخصية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط