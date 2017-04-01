الطماطم بـ10 جنيهات والسمك «هيعفن».. أهالي الإسكندرية: «مش عارفين ناكل إيه!»

التحرير

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تتواصل حالة الغضب الشديد بين المواطنين بمحافظة الإسكندرية، إزاء ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة والأسماك والطيور بصورة فاقت حدود قدرات معظمهم على الشراء، ويتساءل المواطنون عن سبب هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، وأشار بعضهم إلى قيامه بمقاطعة الأسماك، بسبب ارتفاع أسعارها.

وعن ذلك يقول وليد العامري "موظف" لـ"التحرير": "أسعار الخضر والفاكهة فاقت كل الحدود، هل المطلوب مقاطعتها أيضًا؟ وما هي البدائل المتاحة في حال عدم قدرتنا على شراء الخضروات؟ هناك سلع لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطماطم والليمون والفلفل، ومن الصعب شراء اللحوم والأسماك والطيور".

ومن جانبها، طالبت سمر محمود "مُعلمة" بمنطقة باكوس، بضرورة تحرك مجلس النواب بالتوازي مع الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني للأسعار، والتي أصبحت لا تتناسب مع الدخول والرواتب.

وأضافت: "هذا الأمر يدخلنا في دائرة الديون المستمرة، لقد دعمت حملة مقاطعة الأسماك، ومستعدة لمقاطعة باقي السلع على أن يلتزم الجميع بالمقاطعة حتى تؤتي ثمارها".

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وفي سوق العصافرة، قالت دعاء مصطفى "ربة منزل": "نحن تحت رحمة التجار، الحكومة تركتنا فريسة لهم، لا يعقل أن تصل نسبة زيادة الأسعار إلى 150 و200%".

وقال محمد حسن، عضو شعبة الخضروات بالغرفة التجارية، لـ"التحرير"، إن "فرض تسعيرة جبرية على التجار أمر يصعب تنفيذه، في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة السوق، تكاليف النقل مرتفعة وتحتم على التجار رفع الأسعار".

ويتراوح سعر كيلو الطماطم بالإسكندرية حاليًا ما بين 10 و12 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو الباذنجان 8 جنيهات، وكيلو الليمون 24 جنيهاً، والفلفل 16 جنيهًا، والكوسة بـ8 جنيهات، والبصل الأحمر بـ12 جنيهًا، والأبيض بـ6 جنيهات، فيما سجل الخيار 8 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الفراولة 8 جنيهات، وسعر كيلو الموز 10 جنيهات.

وفيما يتعلق بالمأكولات البحرية، انتشرت دعوات لغلق محال الأسماك بالإسكندرية في الفترة الأخيرة، حيث أضرب العشرات من البائعين بالإبراهيمية وكيلوباترا، شرق الإسكندرية، مشيرين إلى توقف حركة البيع والشراء، وقال بعضهم إن "السمك هيعفن بسبب المقاطعة".

ويقول أشرف زريق، شيخ الصيادين، إن "تنمية الثروة السمكية هي السبيل الوحيد لتوفير الأسماك بكميات كبيرة وأسعار مناسبة"، معتبرًا أن أزمة السوق تتمثل في نقص المعروض من الأسماك، وأن الأمر بات "عرض وطلب".