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توزيع 10 آلاف صندوق أغذية على مدارس الإسكندرية للتوعية بالسرطان

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توزيع 10 آلاف صندوق أغذية على مدارس الإسكندرية للتوعية بالسرطان توزيع 10 آلاف صندوق أغذية على مدارس الإسكندرية للتوعية بالسرطان

التحرير

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أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن إطلاق مبادرة "شنطة ولادنا.. صحة بلادنا.. الإنسانية ضد السرطان"، على مدار 3 أيام، بدءً من 4 أبريل الجاري.

وتهدف المبادرة إلى توزيع 10 آلاف شنطة و10 آلاف كرتونة أغذية على التلاميذ بجميع المدارس الحكومية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم السبت، بوفد من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، وهي الجمعية التي أطلقت مستشفيات 57357 لعلاج السرطان، بحضور الدكتورة عبير قاسم، عضو المجلس التخصصي الرئاسي لتنمية المجتمع.

وكلف المحافظ، المسئولين بضرورة الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة بمدارس المحافظة من خلال التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة لاختيار التلاميذ المستهدف توزيع الشنط المدرسية والمواد الغذائية عليهم خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا بمختلف أحياء المحافظة.

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وأشار إلى أن الهدف الأساسي للحملة الحرص على صحة وسلامة الطفل المصري والتوعية بطرق مبسطة ضد مرض السرطان.

يذكر أن مبادرة «شنطة ولادنا» تتضمن توزيع شنط مدرسية على طلاب المدارس تشمل كتيبات توعية بالعادات الغذائية السليمة والوقاية من مرض السرطان وأدوات مدرسية ومواد غذائية.

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التحرير

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