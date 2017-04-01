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حظك اليوم برج الدلو الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تملك أفكاراً قوية وقدرة جيدة على الإقناع، وتحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيش نجاحاً ايجابياً ومطمئناً يترك صورتك مشعة لدى الجميع

عاطفياً: تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب وتتمتّع بتعاطفه وتجاوبه معك، فتحاول أن تبادره بالمثل وتنجح في ذلك

صحياً: إمنح نفسك أكبر قدر ممكن من الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

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