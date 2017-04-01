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5 مشاهد في فوز سموحة على الزمالك

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5 مشاهد في فوز سموحة على الزمالك 5 مشاهد في فوز سموحة على الزمالك

التحرير

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سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة من نظيره سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينمها اليوم السبت، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي أبرز ملامح اللقاء.

- الفوز الثاني لسموحة.

مصطفى فتحى 

نجح نادي سموحة، في تحقيق الفوز الثاني له في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك، حيث الفريقان التقيا في 12 مباراة، فاز الزمالك في 6، وتعادلا في 4.

يذكر أن أول فوز حققه سموحة كان في 2 يوليو 2015.

- ركلات الجزاء الضائعة. 

مصطفي فتحي

أهدر مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، ركلة جزاء، أمام سموحة، والرابعة للزمالك خلال الموسم الجاري، حيث سبق وأن أهدر كل من أيمن حفني، وستاني ركلتي جزاء في مباراة النصر للتعدين بالدور الأول، وأهدر شيكابالا ركلة جزاء في مباراة الإنتاج الحربي. 

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- الخسارة الرابعة

الزمالك وسموحة

 هزيمة الزمالك من سموحة، هي الرابعة للفريق خلال 20 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.

- الفوز الثالث لمؤمن سليمان

مؤمن سليمان مع لاعبي الزمالك 

استطاع مؤمن سليمان، المدير الفني لنادي سموحة، أن يحقق الفوز الثالث له مع الفريق السكندري في الدوري، حيث قاد سموحة في 5 مباريات، فاز في 3، وتعادل في مباراة، وتلقى هزيمة واحدة.

- الهدف الأول

أحمد نبيل مانجا

تمكن اللاعب أحمد نبيل "مانجا"، لاعب وسط نادي سموحة، من تسجيل أول أهدافه مع الفريق الأزرق هذا الموسم، بعدما سجل الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

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التحرير

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