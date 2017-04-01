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ضبط مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في بحيرة المنزلة

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ضبط مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في بحيرة المنزلة ضبط مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في بحيرة المنزلة

مصراوي Masrawy

اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية لأمن الدقه

الدقهلية - رامي محمود:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، القبض على مسجل خطر مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 10 سنوات (سلاح ناري)، وذلك خلال الحملة الأمنية التي تشنها مديرية أمن الدقهلية في بحيرة منزلة.

كان الواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من ضباط فرع البحث الجنائي بفرقة شمال الدقهلية، ووحدة مباحث مركز المنزلة، من ضبط "عبد البديع. ع. ع" 35سنة - عاطل مقيم بقرية الشبول مركز المنزلة، داخل إحدى العشش ببحيرة المنزلة، وبحوزته سلاح ناري (بندقية آلية عيار 7.62 طلقة، و11خزينة آلية، وموتور بحري).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بملكيته السلاح الناري والذخيرة بقصد أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

وكشف مصدر أمني أن المتهم محكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد 10سنوات في القضية رقم 16672/2015 جنايات المنزلة (سلاح ناري)، وسبق اتهامه في 8 قضايا خطف، وسرقة بالإكراه، وسلاح ناري، وسرقة.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وحرر المحضر رقم 6368/2017 جنايات مركز المنزلة، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​

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