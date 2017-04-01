أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصليب الأحمر: 127 قتيلا و200 مفقود جراء فيضانات كولومبيا

Google+ Print
الصليب الأحمر: 127 قتيلا و200 مفقود جراء فيضانات كولومبيا الصليب الأحمر: 127 قتيلا و200 مفقود جراء فيضانات كولومبيا

مصراوي Masrawy

فيضانات كولومبيا

بوينس أيرس - (د ب أ):

ذكرت هيئة الصليب الأحمر اليوم السبت أن 127 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في مدينة موكوا جنوب غربي كولومبيا.

وطُمرت أحياء كاملة تحت الطين. وهناك نحو 200 شخص في عداد المفقودين، بحسب هيئة الصليب الأحمر التي قالت إن 175 شخصا أصيبوا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في زيادة منسوب مياه ثلاثة أنهار حيث فاضت المياه على ضفافها. وتدفق الطين والمياه إلى 17 حيا في منطقة موكوا، بحسب ما ذكره كارلوس إيفان ماركيز، مدير خدمات الطوارئ الوطنية.

كما تعذر الوصول إلى الأراضي المؤدية إلى موكوا، التى تقع على بعد حوالى 630 كيلومترا جنوب غربي العاصمة بوجوتا، بسبب أضرار لحقت بجسرين.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس