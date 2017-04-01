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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

 مهنياً: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، وتمارس سحراً وتستقطب التأييد، وتشعّ بشخصية لافتة، يوم جميل ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة

عاطفياً: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها

صحياً: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر:ارب حظ

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