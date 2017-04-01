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إمام وخطيب يحرّم «التمر باللبن» لهذا السبب.. فيديو

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إمام وخطيب يحرّم «التمر باللبن» لهذا السبب.. فيديو إمام وخطيب يحرّم «التمر باللبن» لهذا السبب.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض الناس لا يستطيعون تفسير النصوص الدينية، ولديهم ضيق فهم، فيضيقون على الناس في معاشهم.
 
ورى «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، قصة إمام وخطيب أحد المساجد حاصل على الماجستير في علم الحديث، حرّم على المصلين شرب «اللبن بالتمر»، مستدلًا على ذلك بفهمه الخاطئ للحديث الذي رواه مسلم (1986) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ».
 
وتعجب مدير الفتوى من هذا التفسير للحديث، قائلًا: «كادوا أن يحرموا ما بين السماء والأرض، فلو أن كل طعام فيه خليطان حرام سيكون وضع السكر على الشاي غير جائز، وكذلك الصلصة على المكرونة، فيكون أي طعام فيه نوعان من الخليط حرامًا، وهذا تفسير خاطئ».
 
 
المصدر : صدى البلد

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