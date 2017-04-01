توقيف فتاتين في فرنسا للاشتباه بتخطيطهما لهجمات

باريس – (أ ف ب):

أعلن مصدر قضائي ان السلطات أوقفت السبت فتاتين مراهقتين في جنوب فرنسا للاشتباه بتخطيطهما لشن هجوم إرهابي.

وأضاف المصدر أنه تم اقتياد الفتاتين اللتين تبلغان 14 و15 عاما للاستجواب من قبل مكتب مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن كشف تفتيش منزليهما أدلة تشير الى إمكان تخطيطهما لتنفيذ هجوم.

وقال مصدر قريب من التحقيق لفرانس برس "في هذه المرحلة لا نعرف المدى الذي وصلت اليه تحضيراتهما"، مضيفا أنه لم يتم العثور على أسلحة.

وهناك العديد من الفتيات بين مجموعة من المراهقين الذين اعتقلوا مؤخرا في فرنسا خلال مداهمات ضد الإرهاب، أما للاشتباه بتخطيطهم لهجمات أو لتواصلهم مع عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو لكونهم متعاطفين مع التنظيم الجهادي.

وما زالت فرنسا في حالة طوارىء بعدما شهدت سلسلة من الهجمات الجهادية خلال العامين الأخيرين.

ووجه القضاء أيضا تهمة إلى ثلاث مراهقات كن اوقفن في أواخر فبراير للاشتباه بقيامهن بدردشات مشبوهة على موقع تليجرام للتراسل الفوري المشفر، وهي المنصة التي استخدمها الجهادي الفرنسي رشيد قاسم للدعوة الى شن هجمات على فرنسا.