حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وكن على بيّنة من اتصالاتك توقيعك العقود أو قيامك بمساع من أجل تسوية



عاطفياً: تحقق نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً هذا اليوم وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً والأعصاب مرتاحة والبال مطمئناً



صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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