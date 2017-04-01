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مد فترة التسجيل لراغبي حج الجمعيات الأهلية بالقليوبية

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مد فترة التسجيل لراغبي حج الجمعيات الأهلية بالقليوبية مد فترة التسجيل لراغبي حج الجمعيات الأهلية بالقليوبية

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قرر محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، مد فترة التسجيل لراغبي حج الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي إلى 6 أبريل المقبل.

وأضاف عشماوي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن قراره جاء حرصًا على تسهيل الإجراءات على الحجاج، ومنح الراغبين من أبناء القليوبية الفرصة لتأدية تلك الفريضة العظيمة.

يذكر أن محافظة القليوبية خُصص لها 570 فرصة حج بالمستوى الأول والثالث.​

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