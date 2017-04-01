تفاصيل سرقة سيارتين تحت تهديد السلاح بمجمع مواقف قنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

كشف مصدر أمني تفاصيل سرقة سيارتين، تحت تهديد السلاح، من داخل مجمع المواقف بمدينة قنا.

وقال المصدر، لمصراوي اليوم السبت، إن مسلحين هاجموا اليوم مجمع مواقف بمدينة قنا على خلفية خلافات مالية بين مجموعة من السائقين، وسرقوا سيارتين، قبل أن يفروا هاربين.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العميد محسن كمال، مأمور مركز شرطة قنا، من إقناع محتجين بقرية الحجيرات أغلقوا الطريق العام اعتراضًا على واقعة السرقة بإعادة فتحه بعد وعود بضبط الجناة.

وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الأمنية في قنا من جهوها لكشف ملابسات الواقعة، ونشرت في سبيل ذلك أكمنة ثابتة ومتحركة في مداخل ومخارج المدينة، كما دفعت بقوات خاصة، بالتنسيق مع إدارة المرور. ​