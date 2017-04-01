أعضاء "صحة البرلمان" يتفقدون مستشفى إسنا المركزي بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

واصل أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، زيارتهم الميدانية لمحافظة الأقصر، لليوم الثالث على التوالي، بتفقد مستشفى إسنا المركزي جنوبي المحافظة.

رافق الوفد النائب أحمد الفرشوطي عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت، والدكتور أسامة الدسوقي وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور خلف عمر مدير المستشفيات بالمديرية.

بدأت الزيارة بتفقد قسم الاستقبال والعناية المركزة بالباطنة والقلب، وغرفة العمليات ووحدة الغسيل الكلوى، حيث استمع أعضاء الوفد إلى مشاكل المرضى والمواطنين المرافقين.

وقال العماري إن اللجنة أوصت بسرعة الانتهاء من تطوير الجزء المتبقي من المستشفى، مشيرًا إلى أن مستشفى إسنا الجديد جاري إنشاؤه، ونسبة الأعمال به وصلت إلى 65%.​