الرئيس التونسي: إيران هي الأمل الوحيد في مواجهة اسرائيل



كتب – عبد العظيم قنديل:

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن "إيران هي الأمل الوحيد للوقوف بوجه الكيان الإسرائيلي"، معربا عن أمله في أن "تقف جميع الدول العربية والإسلامية إلى جانب إيران في هذه المواجهة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرنية شيه الرسمية (إرنا) خبر استقبال الرئيس التونسي وزير الثقافة الإيراني رضا صالحي اميري. وقال السبسي إن "بعض الدول حاولت عزل طهران لكن الجمهورية الإسلامية عادت بقوة وبنجاح إلى الساحة السياسية في المنطقة.

ووصف الرئيس السبسي، إيران بأنها "دولة كبيرة ذات تراث ثقافي عريق ولذلك ينبغي أن تؤدي دورها في المنطقة"، معربا عن أسفه "لأن اسرائيل والدول الداعمة لها حاولت فرض العزلة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكن طهران عادت بنجاح الي الساحة السياسية بالمنطقة" – بحسب الوكالة الإيرانية.

ووصف الاتفاق النووي بأنه "إجراء مناسب جدا"، مؤكدا أن "إيران ينبغي أن تواصل حضورها الناجح في المنطقة وأن تونس كدولة مستقلة لن تقع تحت تأثير الدول الآخرى في علاقاتها الثنائية".

وقال السبسي إنه "لا حل عسكري للأزمة السورية"، لافتا إلى معارضة بلاده منذ البداية للعمليات العسكرية.