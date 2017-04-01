أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس التونسي: إيران هي الأمل الوحيد في مواجهة اسرائيل

Google+ Print
الرئيس التونسي: إيران هي الأمل الوحيد في مواجهة اسرائيل الرئيس التونسي: إيران هي الأمل الوحيد في مواجهة اسرائيل

مصراوي Masrawy

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي


كتب – عبد العظيم قنديل:

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن "إيران هي الأمل الوحيد للوقوف بوجه الكيان الإسرائيلي"، معربا عن أمله في أن "تقف جميع الدول العربية والإسلامية إلى جانب إيران في هذه المواجهة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرنية شيه الرسمية (إرنا) خبر استقبال الرئيس التونسي وزير الثقافة الإيراني رضا صالحي اميري. وقال السبسي إن "بعض الدول حاولت عزل طهران لكن الجمهورية الإسلامية عادت بقوة وبنجاح إلى الساحة السياسية في المنطقة.

ووصف الرئيس السبسي، إيران بأنها "دولة كبيرة ذات تراث ثقافي عريق ولذلك ينبغي أن تؤدي دورها في المنطقة"، معربا عن أسفه "لأن اسرائيل والدول الداعمة لها حاولت فرض العزلة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكن طهران عادت بنجاح الي الساحة السياسية بالمنطقة" – بحسب الوكالة الإيرانية.

ووصف الاتفاق النووي بأنه "إجراء مناسب جدا"، مؤكدا أن "إيران ينبغي أن تواصل حضورها الناجح في المنطقة وأن تونس كدولة مستقلة لن تقع تحت تأثير الدول الآخرى في علاقاتها الثنائية".

وقال السبسي إنه "لا حل عسكري للأزمة السورية"، لافتا إلى معارضة بلاده منذ البداية للعمليات العسكرية.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس