التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

كتبت – سحر عزام :

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القوائم السوداء ببطاقات التموين تتعلق بمن لديه بطاقة تموين ولم يقم بصرف المستحقات التموينية على مدى 3 أشهر، فضلا عن حالات عدم تطابق بيانات البطاقة مع البيانات الموجودة على أرض الواقع.

وأضاف سويد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن وزارة التموين بدأت في تدقيق بيانات 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة لديهم مشكلة في البيانات وذلك بإتباع نظام جديد بصرف المقررات التموينية لجميع المواطنين الذين لديهم بطاقات تموين مع تحديث البيانات لمن لديه مشكلة وذلك من خلال طلب التحديث على ظهر وصل الاستلام.

وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنجاح الوزارة في تدقيق بيانات 51 مليون مواطن، مناشدا المواطنين المطالبين بتحديث البيانات بالتوجه لمكاتب التموين أو مكاتب البريد وملء استمارات وإرفاقها بصور لمستندات الرقم القومي أو شهادات الميلاد وتسليمها في ظرف مغلق للبريد حيث سيقوم بتسليمها لمركز المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي خلال مهلة لمدة 60 يومًا.​