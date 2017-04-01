التعليم: النموذج الثالث من "البوكليت" مشابه لامتحانات الثانوية العامة

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن مديريات التعليم بدأت في تسلم نموذج الامتحان الاسترشادي الثالث لطلاب الثانوية العامة على نظام البوكليت القائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة.

وأضاف حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن النموذج الثالث الاسترشادي هو الصيغة شبه النهائية لامتحان آخر العام للثانوية العامة لهذا العام وذلك من خلال عدد الأسئلة والأسئلة الاختيارية، لافتًا إلى إنه اعتبارا من الخامس من شهر أبريل الجاري سيبدأ الطلاب في التدريب على هذه الامتحانات.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام لعدم تمتع النماذج الاسترشادية بالسرية حيث تستهدف فقط تدريب الطلاب على نماذج الامتحانات ومعرفة الطالب لمستوى العلمي، موضحا أن توزيع الدرجات داخل ورقة الأسئلة لمساعدة الطلاب في معرفة الدرجة الخاصة بكل سؤال في الامتحان.