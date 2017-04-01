أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: النموذج الثالث من "البوكليت" مشابه لامتحانات الثانوية العامة

Google+ Print
التعليم: النموذج الثالث من "البوكليت" مشابه لامتحانات الثانوية العامة التعليم: النموذج الثالث من "البوكليت" مشابه لامتحانات الثانوية العامة

مصراوي Masrawy

الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن مديريات التعليم بدأت في تسلم نموذج الامتحان الاسترشادي الثالث لطلاب الثانوية العامة على نظام البوكليت القائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة.

وأضاف حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن النموذج الثالث الاسترشادي هو الصيغة شبه النهائية لامتحان آخر العام للثانوية العامة لهذا العام وذلك من خلال عدد الأسئلة والأسئلة الاختيارية، لافتًا إلى إنه اعتبارا من الخامس من شهر أبريل الجاري سيبدأ الطلاب في التدريب على هذه الامتحانات.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام لعدم تمتع النماذج الاسترشادية بالسرية حيث تستهدف فقط تدريب الطلاب على نماذج الامتحانات ومعرفة الطالب لمستوى العلمي، موضحا أن توزيع الدرجات داخل ورقة الأسئلة لمساعدة الطلاب في معرفة الدرجة الخاصة بكل سؤال في الامتحان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس