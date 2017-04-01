حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 2 أبريل 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: أحوالك المالية تتحسن كما تتمنى بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، والمطلوب إليك عدم توقيع أي وثيقة قبل التدقيق في تفاصيلها وبنودها



عاطفياً: إذا رغبت في الزواج أو الارتباط جدياً فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه





صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن تلازم المنزل

برج الثور

مهنياً: تحقق أهدافاً متعدّدة تمنحك دفعاً إضافياً وحماسة كبيرة، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل





عاطفياً: تشتاق إلى أن تلقي رأسك على كتف الحبيب، ربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة أبعدتك عنه ووترت العلاقة بينكما إلى حدود التصعيد





صحياً: التعب الذي كنت تشكوه ناتج من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية لا بسبب عضوي



مهنياً: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وكن على بيّنة من اتصالاتك توقيعك العقود أو قيامك بمساع من أجل تسوية



عاطفياً: تحقق نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً هذا اليوم وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً والأعصاب مرتاحة والبال مطمئناً



صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي

مهنياً: لا تدع الأفكار المشوشة تؤثر في تصرفاتك اليومية، لا يجوز تحميل نفسك أكثر من استطاعتها، فأنت حساس جداً



عاطفياً: تختفي الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل أحد الطرفين، وتزول البلبلة وينتابك شعور بالفرح يغمرك مدة طويلة



صحياً: تشعر بالحزن أو القلق، كما قد تشعر بالاضطراب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور



برج الأسد

مهنياً: انتبه لمصالحك المهنية جيداً، ولا تسمح للعاملين لديك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل



عاطفياً: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وأشجع انفتاحك عليه لتفهم طريقة تفكيره



صحياً: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيراً ويبقيك في حال من الكسل



مهنياً: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، وتمارس سحراً وتستقطب التأييد، وتشعّ بشخصية لافتة، يوم جميل ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة



عاطفياً: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها



صحياً: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل

برج الميزان

مهنياً: يعِد هذا اليوم بمصالحة وبعودة الأمور إلى نصابها شرط تقديم اعتذار أو تنازل لبعض الزملاء الذين تطاولت عليهم أخيراً



عاطفياً: لا تقف حائراً ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ إلى قلبك وحدسك قبل أن تتفوه بأي كلمة يمكن أن تجرح مشاعر الحبيب



صحياً: تجنب المأكولات الغنية بالسمن أو الزيت غير النباتي، وابتعد قدر الإمكان عن الحلويات العربية



مهنياً: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات



عاطفياً: الظروف مناسبة جداً للتقارب ولإحياء الذكريات الجميلة، لذا كن ذكياً وحسّن علاقتك بالشريك حتى تكسب عطفه باستمرار



صحياً: حب الطبيعة يدفعك إلى التوجه إلى أحضانها للمشي فيها والتخفيف عن نفسك

برج القوس

مهنياً: يحمل هذا اليوم آفاقاً واسعة من الحب والازدهار والتطلعات المستقبلية وتتاح لك فرصة كبيرة لتوطيد الصلة مع بعض الزملا



عاطفياً: لماذا تضيّع عليك فرصة ثمينة للتقرّب من الحبيب؟ إن اليوم مناسب لتعزيز الحياة العاطفية وتقوية الروابط بينكما كما ترغبان



صحياً: تتمتع بالحيوية المطلوبة للقيام بمختلف الأنشطة التي تعود على الصحة بالعافية



برج الجدي

مهنياً: لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا مستك الأمور مباشرة وأزعجتك، وإذا حاول أحد الزملاء التطاول على كرامتك



عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل مكلل بالورود والفرص الكبيرة



صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية

مهنياً: تملك أفكاراً قوية وقدرة جيدة على الإقناع، وتحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيش نجاحاً ايجابياً ومطمئناً يترك صورتك مشعة لدى الجميع



عاطفياً: تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب وتتمتّع بتعاطفه وتجاوبه معك، فتحاول أن تبادره بالمثل وتنجح في ذلك



صحياً: إمنح نفسك أكبر قدر ممكن من الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية



مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك المهني وتحصل على ترقيات



عاطفياً: عليك أن توضح أمراً للحبيب بشأن ما حدث أخيراً، وأن تكشف أوراقاً أردتها مستورة إنما لمدة محدّدة، لكي يكون على بينة مما يجري حوله



صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية