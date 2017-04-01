سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

شيماء مصطفى

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سوسن بدر، والتي لقبت بـ"نفرتيتي السينما"، وهي ابنة الفنانة الكبيرة آمال سالم، والتي اشتهرت بشخصية "الخالة أمونة"، في مسرحية ريا وسكينة

وهنا نتعرف على أبرز المحطات في حياة الفنانة الكبيرة

منعها من دخول السعودية:

في بداية مشوارها الفني، شاركت في بطولة فيلم" موت أميرة"، وجسدت من خلاله شخصية أميرة سعودية قتلت على يد أشخاص من الأسرة الحاكمة، بعد زواجها سرا، وهو ما أثار الضجة في تلك الفترة، خصوصا في السعودية التي منعتها دخول أراضيها، كما منعت من دخول التليفزيون المصري، لتضطر بعدها تغيير اسمها ليصبح سوسن بدر، بدلا من اسمها الحقيقي وهو سوزان بدر الدين.

نجومية متأخرة:

على الرغم من مشاركتها في عدد من الأفلام الهامة مثل، "حبيبي دائما"، "سلام يا صاحبي"، "لا تسألني من أنا"، إلا أنها لم تحقق النجومية إلا في مرحلة متأخرة نسبيا، بعدما شاركت في عد كبير من الأعمال الدرامية، جعلها ضمن قائمة نجوم الصف الأول، بسبب حب الجمهور للأدوار التي تقدمها، وإشادة النقاد بها.

ارتداء الحجاب:

عقب زلزال 92، ارتدت الفنانة سوسن بدر الحجاب، ولكنها خلعته بعد عامين، بعدما قالت أنها لا تعرف الكثير عن أمور الدين

زوج يصغرها ب20 عام:

تزوجت سوسن بدر، من فريد المرشدي، نجل ناهد فريد شوقي، والتي اعترضت عن هذه الزيجة، حيث أن نجلها يصغر الفنانة بـ20 عاما، واستمر الزواج 4 سنوات، انتهت بالانفصال وزواج "المرشدي" من الفنانة داليا البحيري.

أزمة عبدة الشيطان:

اتهمت ابنتها بأنها ضمن المجموعة التي أطلق عليها "عبدة الشيطان"، حيث تم القبض عليهم في قضية شهيرة عام 96، حتى ثبتت براءة ابنتها ياسمين، بعدها ذهبت "سوسن" لأداء فريضة الحج.

أزواجها السبع:

تزوجت الفنانة سوسن بدر 7 مرات، الأولى من أستاذها بمعهد الفنون المسرحية أسامة أبو طالب، وهو والد ابنتها الوحيدة ياسمين، واستمر زواجهما 5 سنوات.

كذلك تزوجت من طبيب شهير، وبعدها تزوجت من رجل أعمال وتوفي بعد زواجهما بـ4 أشهر، كذلك تزوجت من السيناريست محسن زايد، وتوفي بعد أقل من شهر من زواجهما

بعدها تزوجت من الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، ثم من فريد المرشدي، نجل الفنان فريد شوقي، ثم من الشاعر محسن آل علي، والذي يصغرها ب10 سنوات، ولم يستمر الزواج سوى 6 أشهر.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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