«الوفد» يستنكر واقعة التحرش بـ«فتاة الزقازيق»: التجاوز فاق الحدود

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استنكر حزب الوفد، برئاسة السيد البدوى، واقعة التحرش بفتاة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، يومم الجمعة الماضي.

وانتقد حاتم الأعصر، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، غياب الأمن وانحسار التواجد الدائم بالشارع، لافتًا إلى انتشار جميع أنواع المخالفات من فوضى مرورية وسرقات وتحرش وغياب كامل لرجل الشرطة المسئول عن أمن المواطن.

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وناشدت اللجنة العامة لحزب الوفد، السلطة التنفيذية وعلى رأسها محافظ الشرقية بالنزول إلى الشارع وتفقد أحوال المواطن لأن التجاوز فى الشارع قد فاق الحدود.