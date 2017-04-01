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«المحافظين» يدين «انفجار طنطا»: الدولة ستقتلع الإرهاب من جذوره

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«المحافظين» يدين «انفجار طنطا»: الدولة ستقتلع الإرهاب من جذوره «المحافظين» يدين «انفجار طنطا»: الدولة ستقتلع الإرهاب من جذوره

التحرير

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أدان حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، في بيان عاجل، مساء اليوم السبت، حادث انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة بخارية أمام قسم ثان طنطا، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة وسقوط مصابين من المدنيين والشرطة.

وأكد الحزب، أن مثل تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة الوطن، مشددا على أن الدولة ستقتلع الإرهاب من جذوره بمساندة الشعب المصرى العظيم.

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ولقي أمين شرطة مصرعه، اليوم السبت، داخل مستشفى الفرنساوي بطنطا، إثر إصابته في انفجار عبوة ناسفة أمام مركز تدريب قوات الشرطة، بمنطقة مرور سالم بمدينة طنطا.
 
وكشف شهود عيان أن محمد أحمد نوفل، 35 سنة، أمين شرطة بمركز كفر الزيات، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه بمستشفى الفرنساوي، بعد دخوله في حالة خطرة، نتيجة إصابته في الانفجار الذي أدى إلى إصابة 19 أخرين بينهم أفراد شرطة ومدنيين. 

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