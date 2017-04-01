نقيب العلميين: نمتلك 20 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن خارطة الأرض المصرية الطبيعية ومكوناتها، والتي تضم الصحراء الشرقية والغربية وسيناء، تمثل كنزًا للخامات والمعادن والأحجار والطاقة بكل أنواعها "بترول وغاز ورياح وشمس"، وتلك هى أهم مقومات الصناعة.

وأكد عبد الستار خلال مشاركته، اليوم السبت، بمؤتمر زيادة القدرة التنافسية، المنعقد بنقابة المهندسين، أن من معالم الخارطة المصرية أيضا نهر النيل وبحيرة ناصر والمطر والسيول الموسمية والعيون والواحات الطبيعية والوادي الأخضر والدلتا الخضراء وتربتهم الطينية التي تمثل 20 مليون فدان أرضًا زراعية خصبة، وتلك أهم مقومات الزراعة.

شاهد أيضا

وأضاف أن مصر تعدادها 90 مليون مواطن يُعدون كقوة بشرية منهم 50 مليون فى فترة الشباب والعمل، وهذه النسبة تمثل موردًا بشريًا طبيعيًا ومثاليًا بعاداته وتقاليده وعراقته وأعرافه.

وأكد عبد الستار أننا نحتاج اليوم إلى جرعات مكثفة من بث الثقة فى نفوسنا نحن وما حولنا كطليعة مسئولة عن إدارة الوطن ثم بثها فى كل قطاع يقع تحت إدارتنا وليس قطاع واحد كما يحدث، ونحتاج أيضًا إلى ثورة فى مجال التعليم والتدريب ورفع الكفاءة التي تستهدف امتلاك القدرة على إدارة مواردنا الطبيعية الثلاث .. التعدين .. والصناعة فى الصحراء وسيناء .. والماء .. والزراعة فى الوادى والدلتا الخضراء والإنسان والسكان.