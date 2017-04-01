فيديو| برلماني: «مفيش أزمة إسكان مصر فيها 10 مليون شقة مقفولة»

التحرير

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قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إن مصر لا تعاني من أزمة في الإسكان، مؤكدا أن مصر بها ما يقرب من 10 ملايين وحدة سكنية مُغلقة.

وأضاف العقاد، خلال لقائه بالإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن "حجم الاستثمارات بالشقق المغلقة غير طبيعي ويجب استغلاله لصالح مصر"، موضحا أن هناك من يشترى وحدة سكنية لنجله ويغلقها ولا يستغلها.

وتابع "لازم نفكر خارج الصندوق ونتيح الفرصة لمالكي الوحدات بالأحساس بالأمان، فهناك من يريد أن يسجل الوحدة فى الشهر العقارى مبالغ فيه ماديًا"، مشددًا أنه "يجب أن يكون هناك ترغيب وتقديم حوافز لمالك الوحدة السكنية من أجل أن يقوم بتأجير الشقة".