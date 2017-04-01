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«التعليم» تطلق التصفيات النهائية لمسابقة «تحدي القراءة العربي»

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«التعليم» تطلق التصفيات النهائية لمسابقة «تحدي القراءة العربي» «التعليم» تطلق التصفيات النهائية لمسابقة «تحدي القراءة العربي»

التحرير

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عقدت الإدارة العامة للمكتبات التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك للعام الثانى على التوالى، باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة.

وذلك فى ضوء اهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشجيع طلاب المدارس على الاطلاع والقراءة.

وأوضحت الدكتورة سمية سيد صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم أن التحدى يأخذ شكل منافسة للقراءة باللغة العربية، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل، تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها ، وتبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس، والمديريات التعليمية، ثم مستوى الدول العربية، وصولا للتصفيات النهائية.

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وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال المسابقة إلى تحقيق عدة أهداف منها: تنمية مهارات التعلم الذاتى، والتفكير التحليلى الناقد، وتوسيع المدارك، وكذا تحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدراتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة، فضلَا عن تعزيز الحس الوطنى والعروبة والشعور بالانتماء إلى أمة واحدة.

جدير بالذكر، أنه بلغ عدد الطلاب المشاركين فى المسابقة 600 ألف طالب وطالبة، وعدد الطلاب المشاركين فى التصفية على مستوى الجمهورية (334) طالبَا وطالبة.

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التحرير

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