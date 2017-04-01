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محي عبيد رئيسًا لاتحاد الصيادلة العرب لمدة عامين.. و"عطا الله" عضوًا بالمكتب التنفيذي

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محي عبيد رئيسًا لاتحاد الصيادلة العرب لمدة عامين.. و"عطا الله" عضوًا بالمكتب التنفيذي محي عبيد رئيسًا لاتحاد الصيادلة العرب لمدة عامين.. و"عطا الله" عضوًا بالمكتب التنفيذي

مصراوي Masrawy

الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة

كتب - أحمد جمعة:

تسلم الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر، رئاسة الدورة الحالية لاتحاد الصيادلة العرب، اليوم السبت، خلفًا للبناني الدكتور ربيع حسونة.

وبدأت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي العام رقم 30 لاتحاد الصيادلة العرب، تحت شعار "الأمن الدوائي دعامة الاقتصاد القومي"، وتسلم "عبيد" خلاله رئاسة الاتحاد وذلك لمدة سنتين.

وأشار حسونة - في تصريحات صحفية- إلى أنه كان حريصا خلال فترة رئاسته الاتحاد على العمل على عودة مصر إلى عضويته، وذلك بعد سنوات من غيابها، مؤكدًا إيمانه بأهمية دورها الإقليمي والمؤثر بشكل خاص في العمل النقابي بالقطاع الطبي.


كما تم اختيار الدكتور جورج عطا الله، عضوًا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب ممثلا عن نقابة صيادلة مصر.

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