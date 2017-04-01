بعد 9 وقائع.. سيدة تتزعم عصابة وراء سرقة "مساكن النزهة"

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، القبض على ربة منزل تزعمت تشكيلا عصابيا لسرقة مساكن الأهالي بالنزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من" هاني. ا"، ٤٢ عاما، باكتشافه سرقه " ٣ سلاسل ذهب، وخلخال، وخاتمين، و٣ انسيالات"، ومبلغ ٥٠ ألف جنيه من داخل مسكنه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "وسام. ا"، ربة منزل، مسجلة خطر سرقات بالإكراه فئة "أ"، و"عماد. ب"، ٤١ عاما، و"عماد. ا"، ٣٠ عاما، عاطلين، حيث تتواجد المتهمة في شرم الشيخ، والثاني بالمنوفية.

وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما مشغولات ذهبية، ومبلغ 10 آلاف جنيه، واعترفا بارتكاب الواقعة 9 وقائع مماثلة بأسلوب كسر الباب، بإجمالي مسروقات (١٤٠ ألف جنيه، ٩ انسيال ذهب، ١١ خاتم، ومشغولات أخرى).

تم بارشادهما ضبط 40 ألف جنيه، وخاتم ومحبس ذهب، وأضافا ببيعهما لباقي المشغولات الذهبية بواسطة المتهم الهارب، وأقرت المتهمة المضبوطة بشراء سيارتين ملاكي.