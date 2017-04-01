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أعضاء أكاديمية نوبل السويدية: بوب ديلان يتسلم أخيرا جائزته

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أعضاء أكاديمية نوبل السويدية: بوب ديلان يتسلم أخيرا جائزته أعضاء أكاديمية نوبل السويدية: بوب ديلان يتسلم أخيرا جائزته

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أسطورة الموسيقى الأمريكي بوب ديلان

ستوكهولم - (د ب أ):

تسلم أسطورة الموسيقى الأمريكي، بوب ديلان، أخيرا جائزة نوبل في الأدب التي فاز بها عن عام 2016 وهي عبارة عن ميدالية وشهادة، وفق ما قال أعضاء الأكاديمية السويدية للجائزة، اليوم السبت، لمحطة "إس في تي".

وتم التسليم بالتزامن مع زيارة ديلان لستوكهولم، قبل وقت قصير من أول حفلين له من المقرر إقامتهما في عطلة نهاية الأسبوع بالعاصمة السويدية.

يذكر أن المغني وكاتب الأغاني لم يتمكن من حضور حفل توزيع الجوائز في 10 ديسمبر الماضي.

وكانت الأمين العام لأكاديمية نوبل، سارة دانيوس، واحدة من أعضاء الأكاديمية الذين حضروا حفله، مساء اليوم السبت.

وقالت لمحطة "إس في تي" إن ديلان تسلم الجائزة، لكنها رفضت إضافة مزيد من التعليق، أو توضيح مكان التسليم.

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