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سفير بولندا بمصر يعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس بلاده إلى القاهرة

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سفير بولندا بمصر يعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس بلاده إلى القاهرة سفير بولندا بمصر يعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس بلاده إلى القاهرة

مصراوي Masrawy

الرئيس البولندي

الإسكندرية - محمد أحمد:

أعلن السفير البولندي في القاهرة، ميهاو مركوتشينسكي، عن زيارة مرتقبة للرئيس البولندي إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح ، بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأضاف مركوتشينسكي، خلال مشاركته زيارة وزير الآثار المصري خالد العناني، عددًا من المناطق الأثرية بالإسكندرية اليوم السبت: "نحتفل هذا العام بمرور 90 سنة على علاقتنا الدبلوماسية بمصر، ولنؤكد أم علاقتنا قوية مع القاهرة، من خلال تبادل الزيارات والتعاون المشترك".

وثمن السفير البولندي قوة التعاون مع في مختلف المجالات، قائلاً إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وصل إلى نصف مليار دولار، فضلاً عن التعاون بين الجانبين في مجال البحث الأثري منذ أكثر من 60 عامًا، والتي أسفرت عن عدد من الاكتشافات والأبحاث أهمها الأبحاث التي أجريت بالمسرح الروماني.​

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