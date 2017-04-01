وزير الأوقاف يدين الحادث الإرهابي بطنطا

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم السبت أمام مركز تدريب قوات الشرطة بطنطا، وأسفر عن إصابة 16 شخصًا بينهم مدنيين.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان اليوم، إلى ضرورة التكاتف محليا ودوليا لدحر الإرهاب.

يذكر أنه وقع انفجار اليوم بمحيط مركز تدريب قوات الشرطة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى محل الواقعة، حيث تبين وقوع انفجار عبوة كانت مزروعة بدراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة 13 من أفراد الشرطة و3 من المواطنين تصادف تواجدهم بمكان الواقعة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج.​