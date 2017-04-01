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التحقيق في واقعة العثور على جثة متحللة لرضيعة بحمامات مستشفى الأقصر الدولي

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التحقيق في واقعة العثور على جثة متحللة لرضيعة بحمامات مستشفى الأقصر الدولي التحقيق في واقعة العثور على جثة متحللة لرضيعة بحمامات مستشفى الأقصر الدولي

مصراوي Masrawy

مستشفى الأقصر الدولي

الأقصر - محمد محروس:

بدأت نيابة الأقصر، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة متحللة لطفلة رضيعة داخل كيس أسود اللون بحمامات مستشفى الأقصر الدولي.

وقال الدكتور محمد منصور، نائب مدير المستشفى، إن عمال النظافة بالمستشفى عثروا، اليوم السبت، أثناء عمليات تنظيف لدورات المياه بمبنى العيادات الخارجية، على جثة طفلة حديثة الولادة، داخل كيس أسود اللون.

وأشار منصور إلى أن فريقين من النيابة والمباحث الجنائية عاينا الجثة قبل أن يتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى بعد أخذ عينة منها.

وحرر محضر بالواقعة التي لا تزال قيد التحقيق من قبل النيابة.

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