"تعليم الغربية": لا صحة لتأجيل الدراسة بسبب تفجير طنطا

طنطا - أ ش أ:

نفى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية الشناوى عايد ما تردد بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا في مدارس طنطا بسبب حادث انفجار قنبلة بدائية الصنع أمام مركز تدريب قوات الشرطة.

وقال وكيل الوزارة، في تصريح اليوم السبت، إن الدراسة منتظمة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، مضيفًا "إننا جميع يد واحدة ضد أعداء الوطن والدين، وستكون أول حصة دراسية غدًا عن الانتماء للوطن ودور الشرطة والجيش في حماية أمن مصر من الداخل والخارج".​