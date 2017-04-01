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تضامنا مع مرضى «التوحد».. إضاءة مبنى إرشاد قناة السويس بـ«اللون الأزرق»

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تضامنا مع مرضى «التوحد».. إضاءة مبنى إرشاد قناة السويس بـ«اللون الأزرق» تضامنا مع مرضى «التوحد».. إضاءة مبنى إرشاد قناة السويس بـ«اللون الأزرق»

التحرير

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أضاءت هيئة قناة السويس، مساء اليوم السبت، مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية باللون الأزرق، في إطار احتفالات العالم باليوم العالمي للتوحد "الأوتيزم".

كما تم إضاءة مبنى القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات بالسويس، بالإضافة إلى إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها للعام الثاني على التوالي، بالتزامن مع قيام معالم بارزة في جميع أنحاء العالم بإنارة الأضواء الزرقاء الساطعة للتوعية بمرض التوحد "الأوتيزم.

كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أكد حرص الهيئة على تفعيل دورها المجتمعي بتقديم الدعم الكامل للمبادرات المجتمعية البناءة، وتبني عدد من المشروعات الخدمية التي تمس احتياجات العاملين بالهيئة ومواطني مدن القناة.

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وشدد رئيس الهيئة على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة ولاسيما مرضى التوحد مع تزايد نسبة الإصابة به في الآونة الأخيرة، موضحا أن هيئة قناة السويس قامت بالفعل بإنشاء مركز متخصص لرعاية الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في مطلع العام الماضي ليكون منظومة طبية شاملة ومتخصصة تمكن الأطفال من الاندماج الكامل في المجتمع.

يذكر أن التوحد هو مرض يعيق النمو العقلي، تظهر علاماته خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الطفل، وينجم عنه اضطراب عصبي يؤثر على وظائف المخ، ويسبب اتباع نمط محدد ومتكرر من التصرفات والاهتمامات والأنشطة، بما يعيق التعبير عن الذات والتواصل الاجتماعي.

مبنى الإرشاد بقناة السويس (7)مبنى الإرشاد بقناة السويس (3)مبنى الإرشاد بقناة السويس (6)مبنى الإرشاد بقناة السويس (5)مبنى الإرشاد بقناة السويس (2)مبنى الإرشاد بقناة السويس (4)

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التحرير

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