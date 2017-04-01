رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة «أباتشي» الأمريكية

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التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وفد شركة أباتشى الأمريكية، يرأسه المدير التنفيذى للشركة، بحضور وزير البترول.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص على تنفيذ مجموعة من الخطوات المتكاملة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، والتى تتضمن عددا من التشريعات والقرارات التى تهدف إلى تطوير مناخ الاستثمار فى مصر.

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وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقطاع البترول والغاز، والعمل على إتاحة مناطق جديدة لعمليات البحث والاستكشاف فى مختلف أنحاء الجمهورية، هذا فضلا عن الاهتمام بتوفير مصادر أخرى للطاقة بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات الجديدة، مشيرا إلى إحراز مصر تقدما ملحوظا فى قطاع الكهرباء، بما يلبي كافة المتطلبات الصناعية والخدمية والسكانية.

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى الأمريكية نشاط عمل الشركة فى مصر، والذى يمتد ليشمل مناطق جديدة فى كل من الصحراء الغربية وخليج السويس، مؤكدا حرص الشركة على استمرار العمل بالسوق المصرية وتوسيع نطاق عملها باستثمارات جديدة فى هذا القطاع، مشيدا بتاريخ العمل والتعاون الطويل القائم بين مصر والشركة فى مجال الاستكشاف وإنتاج البترول.