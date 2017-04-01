قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، محل فسخاني بأوسيم.

وتمكنت المأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط مدير المحل، وبحوزته 1 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها تغيرات بالخواص الطبيعية، كما ورد بتقرير مفتش الصحة.

وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن مالك المحل "محمد. خ"، 43 عاما، يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأسمكا الفادسدة تمهيدا لبيعها مستغلا قرب الاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم".