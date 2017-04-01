وزير الداخلية: استنفار أمني بكافة المديريات عقب "تفجير طنطا"

كتب - فتحي عمر:

وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بسرعة ضبط مرتكبي تفجير طنطا وكشف هويتهم.

وانفجرت سيارة دايو لانوس بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية 8327 ع ب س" ودراجة بخارية،اليوم السبت، أمام مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا، ما أدى الى إصابة 15 فردا بإصابات بالغة تم نقلهم الى مستشفى جامعة طنطا.

وكلف الوزير قطاع الأمن الوطني بجمع معلومات حول الحادث، ورفع تقرير عاجل عن الحالة الأمنية بالغربية، وإعلان حالة الاستنفار في كل مديريات الأمن، والتمشيط الدوري للمنشآت الشرطية.

كما وجه الوزير باليقظة التامة، والتعامل مع جميع البلاغات والاشتباهات بسرعة وحذر.