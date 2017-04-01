حركة "لواء الثورة" تزعم مسؤوليتها عن تفجير مركز شرطة بطنطا

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

زعمت حركة تطلق على نفسها "لواء الثورة"، مسؤوليتها عن حادث تفجير سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام مركزٍ لتدريب قوات الشرطة بمدينة طنطا، اليوم السبت.

وذكرت الحركة - عبر حساب منسوب إليها بموقع "تويتر" - أنها "استهدفت المركز بعبوة شديدة الإنفجار...."، كما نشرت صورة للحظة الانفجار.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، انفجار سيارة دايو لانوس بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية 8327 ع ب س" ودراجة بخارية أمام مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا، ما أدى إلى إصابة 15 فردا بإصابات بالغة، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة طنطا.

وانتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ وخبراء المفرقعات والقيادات الأمنية بالغربية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وجارٍ تمشيط المنطقة، وفحص جميع السيارات بالكامل.