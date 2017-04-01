ترامب عن الجدل حول علاقة حملته الانتخابية بروسيا: عملية احتيال

واشنطن - (أ ش أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل حول علاقة حملته الانتخابية بروسيا بأنها "عملية احتيال".

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، عن ترامب قوله في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن "وسائل الإعلام المزيفة التي قالت إن ما من فرصة لدي للفوز في الانتخابات هي ذاتها التي تدفع قصة روسيا الكاذبة".

يأتي ذلك فيما ينظر كل من الكونجرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي في إذا ما كانت هناك أي روابط مباشرة بين مسؤولي حملة ترامب وعملاء الكرملين، فيما يؤكد الرئيس الأمريكي عدم وجود أي اتصال بين الجانبين.

وكانت وكالات الاستخبارات الأمريكية قد خلصت إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة التي فاز فيها ترامب على خصمته الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن لا توجد أي أدلة قاطعة تكشف عن تعاون بين مسؤولي حملة ترامب والروس لهزيمة كلينتون.