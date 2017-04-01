بالفيديو.. مؤمن سليمان: «لو جبت ميسي مش هاخد الدوري»

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، إنه كان يمزح بتصريحاته حول فوزه ببطولة الدوري الممتاز، في حال ضمه لثنائي الزمالك مصطفى فتحي، ومحمود الونش.

وتابع «سليمان»، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الزمالك، «أنا عايز أوضح إني كنت بهزر دول لاعيبة كبار، مفيش فرقة تقدر تقول لو جبت لاعيبة أقدر أفوز بالدوري.. لو جبت ميسي مش هاخد الدوري».

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وحقق فريق سموحة، فوزًا غاليًا على الزمالك، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، لحساب منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.