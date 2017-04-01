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مؤمن سليمان يكشف أسباب الفوز على الزمالك

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مؤمن سليمان يكشف أسباب الفوز على الزمالك مؤمن سليمان يكشف أسباب الفوز على الزمالك

التحرير

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عبر مؤمن سليمان، المدير الفني لسموحة عن فرحته، بالفوز على نظيره الزمالك، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وعن سبب الفوز، قال مؤمن سليمان، في تصريحات عقب المباراة، أن لاعبيه التزموا بالتعليمات خاصة في الناحية الدفاعية.

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وأوضح سليمان أن الفوز على الزمالك منح الفريق دفعة معنوية قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة بيدفيست في دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز سموحة على الزمالك بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

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