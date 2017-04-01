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الزمالك يواصل مسلسل السقوط في الدوري بثنائية من سموحة

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الزمالك يواصل مسلسل السقوط في الدوري بثنائية من سموحة الزمالك يواصل مسلسل السقوط في الدوري بثنائية من سموحة

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حقق فريق سموحة، بقيادة مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق، فوزًا غاليًا على الزمالك، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، لحساب منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أحمد حسن مكي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 34، وأضاف أحمد نبيل (مانجا) الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء الأبيض في الدقيقة 45 من من الشوط الأول.

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وشهد اللقاء إهدار مصطفى فتحي، لاعب الزمالك لركلة جزاء في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 40 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

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التحرير

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