«الليجا»| فياريال يخسر من إيبار.. وبيلباو يفوز على أوساسونا

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خسر فريق فياريال من نظيره إيبار، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، على ملعب لاسيراميكا، لحساب الجولة الـ29 من الليجا الإسبانية.

سجل أهداف إيبار، كل من بيدرو ليون، وإنريكي جارسيا، تاكاشي إنوي، في الدقائق الـ77،54،48، بينما سجل هدفي فياريال اللاعب روبيرتو سورياتو في الدقائق الـ89،18.

ورفع إيبار رصيده إلى النقطة الـ44، ليحتل المركز الثامن في جدول «الليجا»، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة الـ48، محتلاً المركز الخامس في الترتيب.

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وفي نفس الجولة، خسر فريق أوساسونا، من أتلتيك بيلباو، بنتيجة 2-1، على ملعب أل سادار.

وتقدم بيلباو في الدقيقة الـ12 عن طريق اللاعب أريتز ادوريز، ثم جاء اللاعب اينياكي جارسيا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ44، بينما أحرز هدف أوساسونا اللاعب سيرجيو ليون، في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يظل أوساسونا متذيلًا جدول المسابقة برصيد 20 نقطة، بينما ارتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى النقطة 47 محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب.